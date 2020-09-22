شكرا لبحثكم عن خبر بمثابة الجزية.. مليشيا الحوثي تغلق آخر متنفس للمواطنين وتفرض عليهم رسوم جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت المليشيا الحوثية رسوم على دخول المواطنين السدود المائية أو الوقوف بجانبها لخنق آخر متنفس للمواطنين في مناطق سيطرتها، وسط إصرار المليشيا على الجري وراء تحصيل الأموال بأي طريقة كانت .

وقال عدد من المواطنين لـ" المشهد اليمني"، الإثنين، إن الحوثيين فرضوا رسوم مالية على دخول السدود المائية في مديرية سنحان منها سد "سيان" جنوب العاصمة صنعاء .

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وأضافوا: "الحوثيين فرضوا رسوم أيضا على القوارب المائية لصالح المشرفين الحوثيين والتي تعد بمثابة الجزية والتي كانت تفرض على اليهود" .

وأكدت المصادر أن الحوثيون ينظرون إلى أبناء القبائل بدونية ويزعمون بأن المواطنين خلقوا لكي يعملوا ويأتي السلالي ليأخذ كسب أرزاق هؤلاء.

هذا وتحاول المليشيا إعادة الحكم الأمامي والذي كان يأخذ الحبوب والثروة الحيوانية والفواكه بالقوة وهو مادافع إلى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م لتحرير اليمنيين من العبودية لكن الحوثيين يريدون إعادة الشعب اليمني إلى العبودية .