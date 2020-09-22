سلسلة غارات جوبة على مواقع وتحركات الحوثيين في ثلاث محافظات (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على تحركات ومواقع المليشيات الحوثية في محافظات صعدة ومارب وحجة . وقالت مصادر محلية لـ" المشهد اليمني"، الإثنين، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت أكثر من 12 غارة على تحركات ومواقع المليشيا الحوثية. Advertisements واستهدفت مقاتلات التحالف بـ غارتان المليشيات الحوثية في منطقة آل الصيفي بمديرية سحار بصعدة، و ب6 غارات أخرى مواقع للمليشيات في مديرية مجزر وغارتان على مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأضافت المصادر: أن المقاتلات نفذت أيضا غارتان على مديرية حرض بمحافظة حجة وسط أنباء عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المقاتلين الحوثيين جراء هذه الغارات . هذا ومنيت المليشيا الحوثية خسائر بشرية فادحة في صفوف مقاتليها بالإضافة الى خسارة في العتاد الحوثي منها تعرض دبابة "بي أم بي" وعربية عسكرية للدمار .

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