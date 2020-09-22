ضالع النصر.. القوات الجنوبية تهزم المليشيات وتتقدم باتجاه إب وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الضالع - الخليج 365

تواصل وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" شمال و غربي محافظة الضالع، مسلسل انتصاراتها الملحمية المستمرة ضد جحافل مليشيات الحوثي الإنقلابية منذ اندلاع المواجهات بالربع الأول من العام الماضي.



وتمكنت وحدات القوات الجنوبية في "آيار" و "تشرين" من العام الماضي، من تحرير مناطق جغرافية واسعة ببلدة حجر و مديريتي قعطبة و الأزارق، و غيرها من جبهات القتال المشتعلة على حدود المدينة الباسلة.

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و بعد الإنتصار الكبير للقوات الجنوبية في "تشرين" الماضي، واصلت تقدمها الإستراتيجي و تمكنت من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية في قطاعات جبهة مريس الثلاثة، و قطاعات العود و الفاخر و الجب و بتار و حبيل العبدي و حبيل الكلب بمديرية قعطبة، و كذلك قطاعات جبهات شرقي مديرية الحشاء، و جبهة الأزارق الحدودية مع مديرية ماوية في تعز.

و بحسب مصدر عسكري قيادي رفيع في القوات الجنوبية، فان الأخيرة و بعد ان تمكنت من التصدي لحملات المليشيات الإجتياحية و تحرير مساحات جغرافية واسعة في جبهات القتال المذكورة أعلاه، ستواصل تقدمها الإستراتيجي الثابت و التقدم صوب محافظتي إب و تعز.

و في حديث المصدر مع المركز الإعلامي لجبهة الضالع، فإن القوات الجنوبية رسمت خططها الإستراتيجية المشتركة للمعركة مع التنسيق مع دول التحالف العربي مسبقا، و لا رجعة إلا بعد تحقيقها بشكل كامل.

يذكر ان وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع، تتكون من عددا من الألوية القتالية و التشكيلات العسكرية التي يقودها قائد محور الضالع العسكري العميد ركن "هادي العولقي" منها: ألوية المقاومة الجنوبية، ألوية الصاعقة منها: اللواء الأول، و الثاني، و الخامس، و السادس، و السابع، قوات حزام الضالع الأمني، و قوات ألوية كلا من: 30 مدرع، 83 مدفعية، 82 مشاة، الرابع إحتياط، لواء مقاومة محور مريس، الخامس عمالقة، و عددا من مجاميع المقاومة الشعبية المسلحة