- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضالع النصر.. القوات الجنوبية تهزم المليشيات وتتقدم باتجاه إب وتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الضالع - الخليج 365
تواصل وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" شمال و غربي محافظة الضالع، مسلسل انتصاراتها الملحمية المستمرة ضد جحافل مليشيات الحوثي الإنقلابية منذ اندلاع المواجهات بالربع الأول من العام الماضي.
وتمكنت وحدات القوات الجنوبية في "آيار" و "تشرين" من العام الماضي، من تحرير مناطق جغرافية واسعة ببلدة حجر و مديريتي قعطبة و الأزارق، و غيرها من جبهات القتال المشتعلة على حدود المدينة الباسلة.
و بعد الإنتصار الكبير للقوات الجنوبية في "تشرين" الماضي، واصلت تقدمها الإستراتيجي و تمكنت من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية في قطاعات جبهة مريس الثلاثة، و قطاعات العود و الفاخر و الجب و بتار و حبيل العبدي و حبيل الكلب بمديرية قعطبة، و كذلك قطاعات جبهات شرقي مديرية الحشاء، و جبهة الأزارق الحدودية مع مديرية ماوية في تعز.
و بحسب مصدر عسكري قيادي رفيع في القوات الجنوبية، فان الأخيرة و بعد ان تمكنت من التصدي لحملات المليشيات الإجتياحية و تحرير مساحات جغرافية واسعة في جبهات القتال المذكورة أعلاه، ستواصل تقدمها الإستراتيجي الثابت و التقدم صوب محافظتي إب و تعز.
و في حديث المصدر مع المركز الإعلامي لجبهة الضالع، فإن القوات الجنوبية رسمت خططها الإستراتيجية المشتركة للمعركة مع التنسيق مع دول التحالف العربي مسبقا، و لا رجعة إلا بعد تحقيقها بشكل كامل.
يذكر ان وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع، تتكون من عددا من الألوية القتالية و التشكيلات العسكرية التي يقودها قائد محور الضالع العسكري العميد ركن "هادي العولقي" منها: ألوية المقاومة الجنوبية، ألوية الصاعقة منها: اللواء الأول، و الثاني، و الخامس، و السادس، و السابع، قوات حزام الضالع الأمني، و قوات ألوية كلا من: 30 مدرع، 83 مدفعية، 82 مشاة، الرابع إحتياط، لواء مقاومة محور مريس، الخامس عمالقة، و عددا من مجاميع المقاومة الشعبية المسلحة
كانت هذه تفاصيل خبر ضالع النصر.. القوات الجنوبية تهزم المليشيات وتتقدم باتجاه إب وتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.