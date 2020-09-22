قصف مدفعي يستهدف الأحياء السكنية شرقي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

تعز - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي، بالأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الأحياء السكنية شرقي المدينة تعرضت للقصف من قبل الحوثيين.

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وذكرت المصادر أن المليشيا المتمركزة في تبة سوفتيل قصفت الأحياء السكنية بنحو عشر قذائف. ولم يعرف بعد ما إذ أن القصف خلف خسائر بشرية.

وبين الحين والأخر تتعرض الاحياء السكنية بمدينة تعز للقصف من قبل مليشيا الحوثي.

وتتعمد مليشيات الحوثي منذ ست أعوام استهداف المدنيين والقرى والأحياء السكنية في مدينة تعز ،وسقط خلال القصف آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعاق معظمهم من النساء والأطفال