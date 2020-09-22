- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز..الأمن يوقف متورطين باقتحام منزل الدكتور الجنيد ويحيلهم للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
تعز - الخليج 365
أوقفت شرطة محافظة تعز عددا من مسؤولي الأفراد والعناصر المسلحة، التي أقدمت ظهر اليوم على اقتحام منزل الدكتور عبدالقادر الجنيد.
وقال مركز الاعلام الامني لشرطة المحافظة ان الأجهزة الأمنية أوقف عدد من مسئولي أفراد يتبعون الجيش وعناصر مسلحة تورطت باقتحام منزل الدكتوى عبدالقادر الجنيد.
وأوضح ان الاجهزة الامنية كانت قد تلقت بلاغا يفيد بإقدام عناصر مسلحة ،بعضهم جنود في قوات الجيش.
وأشار المركز ان الأجهزة الأمنية تحرك فور البلاغ لضبط المسلحين.
ولفت الى أن مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي طالب قيادة المحور بتسليم الجنود المتهمين بالمشاركة في عملية الاقتحام لإحالتهم للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف المركز أن قيادة محور تعز سارعت بالتجاوب مع طلب شرطة تعز في تسليم قيادات بعض المشاركين باقتحام المنزل، مشيرا الى انه تم إيقاف المسؤولين عن الأفراد حتى يتم تسليم المعتدين
وتؤكد شرطة محافظة تعز. وفقا لمركز الاعلام الامني أنها لن تتهاون في ضبط كل المخلين بالأمن والسكينة.
كما اكدت أن حماية الممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق المواطنين مسؤولية أمنية لا تساهل فيها.
وشددت الشرطة على أن كل الأعمال الخارجة عن النظام والقانون ستواجه بحزم
كانت هذه تفاصيل خبر تعز..الأمن يوقف متورطين باقتحام منزل الدكتور الجنيد ويحيلهم للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.