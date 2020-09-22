تعز..الأمن يوقف متورطين باقتحام منزل الدكتور الجنيد ويحيلهم للتحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

تعز - الخليج 365

أوقفت شرطة محافظة تعز عددا من مسؤولي الأفراد والعناصر المسلحة، التي أقدمت ظهر اليوم على اقتحام منزل الدكتور عبدالقادر الجنيد.



وقال مركز الاعلام الامني لشرطة المحافظة ان الأجهزة الأمنية أوقف عدد من مسئولي أفراد يتبعون الجيش وعناصر مسلحة تورطت باقتحام منزل الدكتوى عبدالقادر الجنيد.

وأوضح ان الاجهزة الامنية كانت قد تلقت بلاغا يفيد بإقدام عناصر مسلحة ،بعضهم جنود في قوات الجيش.

وأشار المركز ان الأجهزة الأمنية تحرك فور البلاغ لضبط المسلحين.

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ولفت الى أن مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي طالب قيادة المحور بتسليم الجنود المتهمين بالمشاركة في عملية الاقتحام لإحالتهم للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف المركز أن قيادة محور تعز سارعت بالتجاوب مع طلب شرطة تعز في تسليم قيادات بعض المشاركين باقتحام المنزل، مشيرا الى انه تم إيقاف المسؤولين عن الأفراد حتى يتم تسليم المعتدين

وتؤكد شرطة محافظة تعز. وفقا لمركز الاعلام الامني أنها لن تتهاون في ضبط كل المخلين بالأمن والسكينة.

كما اكدت أن حماية الممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق المواطنين مسؤولية أمنية لا تساهل فيها.

وشددت الشرطة على أن كل الأعمال الخارجة عن النظام والقانون ستواجه بحزم