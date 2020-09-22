إصابة مواطن بجروح إثر قصف حوثي بأحياء حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيب مواطن بجروح، إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإجرامية على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة.



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وقالت مصادر محلية، إن المواطن عبدالله سالم سليمان، من أبناء قرية العكش، التابعة لمديرية حيس، أصيب بشظايا في قدمه؛ جراء سقوط ثلاث قذائف هاون حوثية بالقرب من منزله.

وأضافت المصادر، أنه أُسعِف المواطن إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة جرائمها ضد الإنسانية بحق المدنيين؛ إذ قامت في الساعات الماضية باستهداف مستشفى الدريهمي المكتظ بالمرضى، وتفجير مدرسة الكفاح، وهذا يضاف إلى سجل جرائمها وانتهاكاتها للهدنة الأممية، ونسف عملية السلام بالحديدة.