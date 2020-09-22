سلسلة انتهاكات حوثية في غضون ساعات بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

شهدت محافظة الحديدة سلسلة من الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية، في غضون ساعات، ، خلفت خسائر مادية في مرافق صحية وتعليمية، وسقوط جريح من المدنيين، في تصعيد واضح وصريح من الحوثيين؛ لمحاولة إفشال وقف اطلاق النار وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بالمحافظة.



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إذ قصفت المليشيات الإيرانية مستشفى الدريهمي بقذيفتين، خلفت أضرارًا مادية في قسم الطوارئ وسيارات الإسعاف التابعة للمستشفى.

وفي حيس، فجّرت جماعة الحوثي الإرهابية مدرسة الكفاح الأساسية، التابعة لأهالي قرية شعب بني بني زهير. وأصيب مواطن من أبناء قرية عكيش؛ يدعى: عبد الله سالم سليمان، إثر قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته عناصر الحوثي على الأحياء السكنية في حيس.

ومنذ إعلان الهدنة الأممية في أواخر عام 2018م، توصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم، وخسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك دون تدخل من المجتمع الدولي ليضع حدًا للمليشيات المدعومة إيرانيًا.