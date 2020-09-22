- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلسلة انتهاكات حوثية في غضون ساعات بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
شهدت محافظة الحديدة سلسلة من الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية، في غضون ساعات، ، خلفت خسائر مادية في مرافق صحية وتعليمية، وسقوط جريح من المدنيين، في تصعيد واضح وصريح من الحوثيين؛ لمحاولة إفشال وقف اطلاق النار وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بالمحافظة.
إذ قصفت المليشيات الإيرانية مستشفى الدريهمي بقذيفتين، خلفت أضرارًا مادية في قسم الطوارئ وسيارات الإسعاف التابعة للمستشفى.
وفي حيس، فجّرت جماعة الحوثي الإرهابية مدرسة الكفاح الأساسية، التابعة لأهالي قرية شعب بني بني زهير. وأصيب مواطن من أبناء قرية عكيش؛ يدعى: عبد الله سالم سليمان، إثر قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته عناصر الحوثي على الأحياء السكنية في حيس.
ومنذ إعلان الهدنة الأممية في أواخر عام 2018م، توصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم، وخسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك دون تدخل من المجتمع الدولي ليضع حدًا للمليشيات المدعومة إيرانيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة انتهاكات حوثية في غضون ساعات بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.