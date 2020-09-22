شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يثير غضب النساء خلال وجودهن في مهرجان انتخابي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت موجة غضب شديدة من النساء تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما سألهن عن ما إذا كان أزواجهن موافقين على وجودهن بمهرجاناته الانتخابية، وذلك بالتجمع الانتخابي، الذي أقيم في فايتسفيل بولاية كارولينا الشمالية، السبت الماضي. وتسبب سؤاله في ضحك الجماهير، وذلك عندما كان يقوم باستطلاع بسيط بشأن من سيحل محل الراحلة روث بادر جينسبيرغ في المحكمة العليا الأمريكية؛ حيث قال ترامب للمجموعة: " على أي حال، آمل أن يكون أزواجكن موافقين على ذلك".

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