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عدن - ياسمين التهامي - أمريكا تهاجم طهران وتتوعد إيران بالرد العسكري اللازم.. ماذا حدث؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل. وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية فرض عقوبات وإجراءات جديدة على كيانات وأفراد لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وأضاف إسبر أن إيران نفذت في السنوات الأخيرة هجمات استهدفت بنى تحتية وسفن وقوات أمريكية، مؤكدا أن الخطوات المتخذة ضد طهران تهدف إلى حفظ أرواح الجنود الأمريكيين. وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى منع إيران من "تصدير عدوانيتها" للمنطقة، والرد عليها بالشكل اللازم. يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل. وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية فرض عقوبات وإجراءات جديدة على كيانات وأفراد لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

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