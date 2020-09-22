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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على سر تقديم كأس الماء مع فنجان قهوة .. معلومة يجهلها الكثير !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ياتنا كثير من العادات والأفعال التى تحدث بشكل يومي دون معرفة الأصل فيها ومنها عادة قديمة لا تزال موجودة حتى الآن، خاصة لدى العرب وهي تقديم كوب من الماء مع فنجان القهوة. ويعتقد كثيرون أن الماء مع القهوة مجرد إضافة بسيطة لأصول الضيافة لكن الحقيقة أن هذا النوع من التقديم له تاريخ وأصول قديمة. ويعود أصل تقديم كوب الماء مع فنجان القهوة إلى زمن العثمانيين، حيث كانوا يقدمون كأسا من الماء بجانب قهوتهم لضيفهم لمعرفة إن كان جائعا أم لا، فإن تناول الضيف فنجان القهوة أولا قبل كوب الماء فهذا يعني أن الضيف لا يشعر بالجوع فلا يقدمون الطعام له، أما إذا شرب الماء قبل القهوة فيفهم صاحب البيت من ذلك أن الضيف جائع ويقدمون الطعام له. *مصراوي

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