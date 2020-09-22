شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد من الجيش الوطني عن مستجدات المعارك في مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت قوات الجيش الوطني في بيان جديد، انها تواصل دحر عناصر المليشيا الحوثية، المدعومة إيرانياً، على طول جبهات مديريتي رحبة ومأهلية، جنوب مأرب.

جاء ذلك بعد مزاعم المليشيات الحوثية بالتوغل في مواقع جديدة، والوصول إلى أقرب نقطة من المجمع الحكومي بمحافظة مأرب، ونشر صورة لمراسل قناة "الميسرة" الحوثية من مكان غير معروف ومجهول.

وقالت صحيفة الجيش الوطني، نقلا عن قيادي عسكري ميداني، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة واصلت اليوم الإثنين تقدمها، واستعادة وتحرير المواقع من يد المليشيا الحوثية المتمردة في جبهات رحبة ومأهلية.

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وأوضحت صحيفة الجيش "سبتمبر نت"، أن مليشيا التمرد والانقلاب الكهنوتية تلقت في هذه المعركة البطولية، التي خاضها أبطال القوات المسلحة ورجال القبائل هزائم كبيرة في الأرواح والعتاد.

وبحسب المصادر فإن المعارك البطولية التي خاضها الأبطال أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة، ما بين جريح وأسير.

وتعيش عناصر المليشيا الانقلابية في حالة انهيار كلي، وهي تتلقى الضربات الموجعة على أيدي أبطال القوات المسلحة والمقاومة، في المعارك العسكرية التي تدور في مختلف جبهات الجوف ومأرب، ونهم شرق صنعاء.