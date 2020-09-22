شكرا لبحثكم عن خبر ”يمني” يقتل ”شقيقته” بالرصاص ليلا ويدفنها بثيابها بحجة امتناعها عن تقديم عشاء بوقت متأخر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الإثنين، بأن شاب "يمني" أقدم على قتل شقيقته رميا بالرصاص ليلا، وقام بدفنها بثيابها.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الجاني أرتكب جريمته تلك باحدى قرى مديرية المخادر، محافظة إب، بحق شقيقته، بحجة امتناعها عن إعداد عشاء بوقت متأخر، فور وصوله وهي نائمة.

ونوهت المصادر بأن شقيقته ردت عليه: خلي زوجتك تصلح لك عشاء، ليباشرها بإطلاق عدة رصاصات صوب جسدها، وارداها قتيلة.

وأشارت إلى أنه لم يكتفي بذلك بل قام بدفنها بثيابها وبنفسه ولم يسمح لاحد أن يقترب وقت الدفن، ومن اقترب اطلق عليه النار، في ظل انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وارتفعت الجرائم بأنواعها في الآونة الأخيرة بكافة المحافظات مع استمرار الحرب وإطالة امدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”يمني” يقتل ”شقيقته” بالرصاص ليلا ويدفنها بثيابها بحجة امتناعها عن تقديم عشاء بوقت متأخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.