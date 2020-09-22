إدارة شرطة السير بالغيضة تضبط كمية من اللوحات المزورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

صادرت إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة، اليوم، أكثر من (120) لوحة مزروة ومقلدة مخالفة للقانون من عدد من محلات زينة السيارات إثر حملة تفتيش ومداهمة نفذتها الإدارة بموجب توجيهات مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده وكذلك مديرشرطه السير بالمحافظه العقيد سالم عمرالكثيري بضبط العشوائيات المخلة بالأمن.



Advertisements

وأوضح الملازم حسين أحمد المراني مدير شرطة السير بمديرية الغيضة بأن أصحاب محلات بيع زينة السيارات تمادوا كثيرا في ارتكاب هذه المخالفات ولم يلتزموا بتعهداتهم أمام الإدارة، بالتوقف عن بيع اللوحات وعدم التكرار أو يحترموا التعاميم الخاصة بذلك التي سُلمت لهم خلال اجتماع معم مما اضطرنا لمداهمة محلاتهم ومصادرة اللوحات باعتبارها مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.. مؤكدا بأنه سيتم احجز كل سيارة تحمل هذه اللوحات المزورة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة العشوائية نظرا لخطورتها خاصة وأن بعض سائقي هذه المركبات يلوذون بالفرار عند ارتكابهم للحوادث.

وأشار المراني إلى أن اللوحات المزورة يتم طباعة بعضها يدوياً وأخرى بالكمبيوتر مع استخدام أجهزة الونّان والسفتي المقلِد للطوارئ وقد تم مصادرة كميات منها إضافة إلى ضبط سيارات تحمل هذه اللوحات المزورة والأجهزة وتم تحرير محاضر بالمضبوطات لكل محل مع حجز أصحابها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونيةبحقهم وفقا للنظام والقانون.

وأشاد مدير شرطة السير بالمديرية بدور الضباط والصف والأفراد وجهودهم وتفانيهم في العمل وتنفيذ مهامهم وضبط هذه المخالفات ، محذرا السائقين من استخدام اللوحات المزورة والونانات حتى لا يتعرضوا للإجراءات باعتبار تلك ظاهرة خطيرة وفيها إساءة وتشويه لصورة المحافظة التي تتميز بالأمن والاستقرار والنظام والقانون ووجود الدولة بكل مؤسساتها ممثلة بالسلطة المحلية بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر .. معبرا عن شكره للمواطنين الذين استجابوا للتعليمات والإبلاغ عن هذه المخالفات الجسيمة أينما وجدت