خالد بن سلمان يعبر عن تطلع المملكة للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عبر الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، عن تطلع المملكة للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية.



وغرد نائب وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على تويتر بشأن الأزمة اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.

وأكد أهمية تكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، قام المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بتسليم الحكومة اليمنية الشرعية نسخة من الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

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ومنتصف الشهر ذاته، أعلنت الحكومة الشرعية موافقتها على الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الذي طرحته الأمم المتحدة، قبل إدخال التعديلات الأخيرة، لا تزال سارية.

واتهمت الحكومة، مليشيا الحوثي الانقلابية، بوضع شروط جديدة في مسوّدة الإعلان المشترك " تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح".

وقوبلت التسريبات الأولية من مسوّدة الإعلان الأممي المشترك، والتي حصلت عليها "العين الإخبارية"، بغضب واسع في الأوساط السياسية والمدنية التي اعتبرته شرعنة للانقلاب الحوثي ويتناقض مع مرجعيات الحل.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.