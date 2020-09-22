تدشين برنامج الحياة الجامعية لخريجي الثانوية العامة بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الخليج 365 - سيئون دشنت مؤسسة كفاءات بالشراكة مع منظمة CSSW YEMEN برنامج الحياة الجامعية النسخة الثانية للطلاب والطالبات من خريجي مرحلة الثانوية العامة بمديرية سيئون.

Advertisements و يتضمن البرنامج الذي يشارك فيه 30 شاب وفتاة على مدى ثلاثة أيام أربع دورات تدريبية في اختيار التخصص الجامعي والتعلم الذاتي ومهارات البحث العلمي والقراءة يستهدف. وأكد الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على اهمية البرنامج الذي سيعمل على الارتقاء بالطلاب والفتيات و تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم في لملمة الكثير من التخصصات في مسائل الحياة المختلفة و بما يسهم في وجود قيادات بالمستقبل متنورة بالعلم و المعرفة..مثمناً جهود المؤسسة في تدريب وتأهيل شريحة الطلاب والطالبات وتمكين قدراتهم

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