مكتب الاشغال العامة بالمهرة يستلم مولدا كهربائيا و أجهزة كمبيوتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تسلم المهندس خالد العماد مدير عام مكتب وزارة الاشغال العامة بمحافظة المهرة، من المهندس محسن علي بلحاف مدير عام شركة النفط اليمنية بالمحافظة، مولدا كهربائيا قوة (27) kva و أجهزة كمبيوتر وطابعات مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع المهرة وفقاً لتوجيهات الاستاذ / محمد علي ياسر محافظ المحافظة، وذلك لتسهيل عمل مكتب الأشغال وإستمراره في تقديم الخدمات والمشاريع .



هذا وقد بحث المهندس خالد العماد مع مدير عام شركة النفط اليمنية فرع المهرة المهندس محسن بلحاف ، إمكانية دعم الشركة وتزويدها لمكتب الأشغال بجهاز مساحة ( توتل استيشن ) حديث مع جميع ملحقاته ، وكذا رافعة حديثة لتسهيل عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع .

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وقد أعرب المهندس / العماد عن شكره وتقديره لشركة النفط اليمنية فرع المهرة متمثلة بالمهندس / محسن علي بلحاف ، على تقديمها لهذه المتطلبات التي كانت تفتقر لها الإدارات وتأخر بعض الأعمال بالمكتب بالإضافة الى إسهاماتها السابقة لمكتب الاشغال في الكثير من الأمور .

وأضاف بأن شركة النفط اليمنية فرع المهرة قدمت الكثير من الجهود لمختلف المكاتب والجهات الحكومية والأهلية كمساهمة منها وكذا تنسيقها للكثير من الأمور مع الجهات الأخرى وتذليل عمل تلك المكاتب في ظل هذه الظروف ، كما تقدم العماد بشكره لقيادة السلطة المحلية بقيادة الاستاذ / محمد علي ياسر محافظ المحافظة ، على إهتمامهم ورعايتهم و مساندتهم لعمل المكتب وتوجهاتهم لشركة النفط لتقديم هذة المتطلبات