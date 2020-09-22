مدير عام المسيلة يهنئ  باسل بن شملان لحصوله على درجة الإمتياز في الماجستير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

هنئ مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، الأستاذ باسل عبدالله بن شملان، لحصوله على درجة الإمتيار في رسالته للماجستير والموسومة بتقييم واقع التوزيع المكاني لمواقع المدارس الحكومية في مدينة المكلا بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية التي تمت مناقشتها هذا اليوم في قاعة الدراسات العليا بكلية الآداب بالمكلا.

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و بارك الدحيمي جهود الأستاذ بن شملان وقائلاً "يحق لنا أن نفتخر و نعتز بمثل هذه الهامات التعليمية التي شرفت المديرية خاصة والمحافظة عامة" ، شاكراً كل من سانده في تحقيق هذا التقدم وعلى رأسهم والده الأستاذ عبدالله مبارك شملان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمديرية.

من جانب آخر أشاد رئيس اللجنة المشرف أ.د سالم عبدالله باصريح بالجهود الجبارةالتي بذلها الأستاذ بن شملان واطلاعه الواسع، وأن رسالته تعد إضافة علمية في قسم الجغرافيا وأنها ستقدم خدمة نموذجية لمكتب التربية والتعليم بالمكلا وإن نتائجها وتوصياتها تستحق الإشادة و تشكل هذه الرسالة تحدياً صريحاً لكل الباحثين مستقبلاً ، سائلاً من الله التوفيق للأستاذ بن شملان في حياته المهنية ، شاكراً كل من ساهم في انجاح هذا العمل الجبار