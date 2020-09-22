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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ندوة بمأرب تناقش تداعيات وآثار نكبة 21 سبتمبر الحوثية على حياة اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقشت ندوة عقدت في مدينة مأرب، بعنوان (21 سبتمبر.. نكبة وطن ومقاومة شعب)، آثار وتداعيات انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حياة اليمنيين، نظمها مركز العاصمة الإعلامي.
واستعرضت الندوة تقرير عن انتهاكات المليشيا تناول ثلاثة ملفات، ابرزها "الفوضى الأمنية في العاصمة صنعاء، وتدمير العمل الخيري والإنساني، والاستهداف الممنهج للقطاع الخاص.
وأكد مستشار وزارة حقوق الإنسان عبدالخالق الرداعي، عن جنايات انقلاب ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني في مصادرة أساسيات حياته ومعيشته، من مصادرة المرتبات ونهب احتياطي البنك المركزي وإيرادات مؤسسات الدولة، وتدمير الاقتصاد الوطني.
فيما أوضح مدير مركز العاصمة الاعلامي عبدالباسط الشاجع، أن التقرير الحقوقي، وثق (913) جريمة فوضى أمنية، في نطاق أمانة العاصمة صنعاء منذ يناير وحتى نهاية اغسطس 2020، تنوعت ما بين سلب ونهب وقتل..مشيراً الى أن المشهد الأمني في أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة الواقعة تحت ميليشيا الحوثي يزداد قتامة، في ظل ارتفاع معدل الجريمة بالتوازي مع تغول وانتشار العصابات المسلحة بتواطؤ من قيادات حوثية
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