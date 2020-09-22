كمين مسلح استهدف طقماً تابعاً لعناصر الإخوان بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

نفذت المقاومة الجنوبية كميناً مسلحاً مُحكماً في منطقة لحمر غرب مديرية المحفد بأبين استهدف طقماً عسكرياً تابعاً للمليشيات الإخوانية قادماً من محافظة شبوة المحاذية كان على متنه عناصر إرهابية من مأرب والبيضاء وكانت في طريقها لمدينة شقرة الساحلية وتحمل على متن الطقم أسلحة مختلفة من معدلات وآليات.



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وأفادت مصادر بأن الكمين أسفر عن سقوط عدد من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح، ورجحت تلك المصادر بأن الجرحى تم اسعافهم لمحافظة شبوة.

وفي سياق آخر أسفر اشتباك مسلح بين آل الجنيدي في مدينة لودر وسط محافظة أبين على خلفية ثأر قبلي عن سقوط قتيل وستة جرحى، تم إسعاف الجرحى إلى مستشفى مدينة لودر للعلاج وصفت حالة أحدهم بالخطرة.

وأضافت المصادر إن بعض الجرحى في الاشتباكات مدنيين كانوا مارين بالقرب من سوق المدينة لحظة وقوع الاشتباكات