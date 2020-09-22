إعلامي حضرمي يكشف عن دور قوات النخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب والتطرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق الإعلامي والناشط السياسي الحضرمي عبدالله الجود باخريبه على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية ووصفه لها بالمليشيات.



وقال باخريبه في تصريحات خاصة إن دور النخبة الحضرمية في مكافحة الارهاب دور عظيم لكبح التطرف والإرهاب في محافظة حضرموت ،وقد تغلبت على جميع قوى التطرف والارهاب في ساحل حضرموت وكبدته خسائر كبيره وتم تجفيفه بالكامل من الساحل والى الهضبة.

Advertisements

وأضاف أن الدور الذي تقوم به النخبة الحضرمية هو حماية حضرموت وحماية المحافظه من قوى التطرف والارهاب ودورها مع التحالف العربي كان قوة موجودهة لمحاربة الانقلاب الحوثي في الوطن وهي جزء من المقاومة الجنوبية الذي تعترف بها التحالف العربي لمكافحة الإرهاب والمد الفارسي في الوطن.

وأشار أن قوات النخبة الحضرمية لم تكن مليشيات مثل ماذكر وزير الخارجية فالنخبة الحضرمية تم تأسيسها من قبل التحالف العربي وتم الموافقه عليها من قبل رئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادي.

وحول أسباب استهداف النخبة الحضرمية قال إن استهداف النخبة من قبل هذه القوى لأنها قطعت الطريق على قوى التطرف والارهاب الذي توغل في قلب الشرعية الدستورية من قبل إخوان اليمن المتمثل في حزب الاصلاح اليمني وعندما قامت النخبة الحضرمية بعدم الانصياع خلف تلك القوى سارعت تلك القوى بمحاربة النخبة وتصنفها بتلك التصنيفات التي لاتليق إلا بتلك القوى الارهابية الحاقده على حضرموت وأبناء حضرموت، مؤكداً أن النخبة الحضرمية هي جزء من قوى التحالف العربي وقوى المقاومة التي تم تاسيسها لمكافحة التطرف والإرهاب الطائفي الصفوي والأحزاب الماسونية الإخوانيه ،ونجاح النخبة في تلك المهام التي وكلت بها هي من جعلت تلك القوى أن تصنف النخبه بتلك التصنيف.