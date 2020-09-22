امتنعت عن تقديم وجبة عشاء له.. مسلح حوثي يقتل شقيقته بطريقة مروعة في إب وسط اليمن
إب ـ يمن شباب نت ـ خاص
الثلاثاء, 22 سبتمبر, 2020 - 09:46 صباحاً
[ صورة قديمة للمسلح الحوثي (يحيى عايض) ]
أقدم مسلح حوثي، في محافظة إب، وسط اليمن، على قتل شقيقته بطريقة مروعة، في ظل استمرار جرائم مسلحي مليشيا الحوثي بحق أسرهم.
وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مسلح حوثي من مديرية المخادر(شمال)، يُدعى "يحيى عايض" أقدم على قتل شقيقته بعدة طلقات نارية ومنع تغسيلها ودفنها.
وأضافت المصادر أن المسلح، عاد إلى البيت في وقت متأخر وقام بإيقاظ شقيقته من النوم لإعداد وجبة العشاء له، فردت عليه "خلي زوجتك تجهز لك" ليباغتها وبشكل مباشر بإطلاق النار عليها حتى الموت، ويقوم بعد ذلك بحفر قبرها و دفنها بملابسها ومنع حضور أي شخص من الأهل في مراسم الدفن.
وأضافت المصادر أن أجهزة أمن المديرية(حوثيون) لم يحركوا ساكناً حيال الجريمة التي سمع بها كل أهالي المنطقة.
وقال عدد من أهالي المنطقة، أن القاتل من أصحاب السوابق والتحق بالحوثيين ويمارس جرائم جسيمة في المنطقة محتمياً بالمليشيا.
وقبل أيام قام مسلح حوثي في مديرية الجراحي بالحديدة، بقتل أبيه وأمه وأحد أقاربه وأصاب 2 من شقيقاته بسبب مطالبتهم له بخفض أصوات الزوامل التي يستمع لها بشكل صاخب في المنزل.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، جرائم القتل الأسرية التي يرتكبها مسلحون حوثيون بحق أقرباء لهم، وسط أنباء عن تعرضهم لدورات تحريضية ضد كل من لا علاقة له بالمليشيا.
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