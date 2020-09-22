عسكريون يقتحمون منزل أكاديمي مغترب بتعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم طقمان عسكريان، ظهر اليوم الاثنين، بمدينة تعز، منزل الأكاديمي المغترب الدكتور عبدالقادر الجنيد.

وقال الجنيد، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن طقمين عسكريين بقيادة رشيد عبدالمولى الحاج اقتحما منزله، اليوم الاثنين، في عقبة شارع 26 سبتمبر وسط المدينة.

ولفت الجنيد إلى أن المدعو رشيد عبدالمولى الحاج قيادي في اللواء 22 ميكا.

وأرجع الجنيد سبب الاقتحام الى مواقفه، ووصف الاقتحام بأنه اعتداء على المحرمات.

ويقيم الجنيد في كندا منذ سنوات.

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