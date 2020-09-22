شكرا لبحثكم عن خبر بعد افتتاح المنفذ وعودة المغتربين إلى السعودية.. مغتربون يمنيون يطالبون بعمل هذا الإجراء في منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا عدد من المغتربين اليمنيين القادمين الى المملكة العربية السعودية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتوفير مختبرات لهم في منفذ الوديعة.

ووجه المغتربين اليمنيين مناشدتهم إلى وزارة الصحة ‏بتوفير مختبرات طبية بشكل مستعجل في منطقة العبر او الوديعة وذلك من أجل تسهيل ‏اجراءات دخولهم الى ارض المملكة بعد حصولهم على الافادة الطبية الممثلة بفحص ( PCR ).

ونوه المغتربين انه ليس من المعقول أن يذهب المغترب إلى عدن أو سيئون من أجل فحص pcr بعدها يعود إلى السفر إلى الوديعة ونتيجة لظروف الحرب قد تنتهي فترة 48 ساعة التي تم تحديدها للفحص .

وكان مطلق الصيعري مدير منفذ الوديعة البري أعلن اليوم الاثنين عن افتتاح المنفذ وفق ضوابط صحية أمام المغادرين إلى المملكة العربية السعودية .