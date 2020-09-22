شكرا لبحثكم عن خبر زعيم مليشيا الحوثي يفتح النار على السعودية والامارات والبحرين والسودان ويصفهن بألفاظ ”حيوانية” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - فتح زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، اليوم الإثنين، النار على السعودية والامارات والبحرين والسودان واصفا اياهن بألفاظ "حيوانية".

و أدعى زعيم المليشيا في كلمة له تابعها " المشهد اليمني "، بأنه " إذا كانت السعودية هي البقرة الحلوب للنظام الأمريكي، فالإمارات هي الماعز الحلوب".

وزعم أن بعض قادة "حزب التجمع اليمني للإصلاح" كانوا ولا يزالون يكفرون أبناء الشعب اليمني، ويرتبطون على المستوى الفكري بقرن الشيطان في نجد؛ في إشارة إلى علماء سعوديين.

وقال مدعيا: "كل ما يعمل عليه النظام السعودي والإماراتي وآل خليفة في البحرين والعسكر في السودان ومن يدور في فلكهم، يصب في النهاية لمصلحة أمريكا وإسرائيل"؛ حد تعبيره.

وتابع: من المضحك أن يكون التطبيع تحت عنوان "السلام"، وكأن جلاوزة آل خليفة المسلطين لظلم الشعب البحريني العزيز كانوا في عمليات هجومية لاقتحام المعسكرات الإسرائيلية وتحرير القدس؛ حد زعمه.

وأضاف: في الوقت الذي يذهب أولئك للتطبيع العلني مع إسرائيل، يتحدثون عن العلاقة في العالم الإسلامي بين أي شعبين وكأنها جرم ومن المحرمات، بينما هي فريضة إسلامية؛ في دفاع مستميت عن علاقة مليشياته وحزب الله اللبناني بملالي طهران.

وتأتي اتهامات الحوثي، في ظل استمرار انقلاب المليشيا على الاجماع الوطني منذ نكبة 21 سبتمبر 2014.