شكرا لبحثكم عن خبر بعد ساعات من الانقطاع.. عودة جزئية لاتصالات شركة سبأفون إلى محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت خدمة الاتصالات التابعة لشكرة سبأفون جزئيا إلى محافظة مأرب بعد انقطاعها لساعات.

وقالت مصادر محلية بأن اتصالات شركة سبأفون عادت إلى الخدمة بشكل جزئي بعد انقطاع تام استمر لساعات.

وكانت اتصالات سبأفون قد انقطعت لساعات في محافظات يمنية وخصوصا مأرب بسبب عملية نقل الشركة من صنعاء إلى عدن.

وقال مصدر في أحد مراكز خدمة شركة سبأفون في محافظة مأرب، إن انقطاع الخدمة ناتج عن نقل سيرفرات ومقر الشركة إلى عدن.

وقد أعلنت شركة سبافون للهاتف النقال نقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن كأول شبكة اتصالات يمنية تخرج عن سيطرة ميلشيا الحوثي.

وبينت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأسباب التي أجبرت الشركة على نقل مقرها ابتداء من ممارسات الميليشيا الحوثية وأيضا دعوة الحكومة الشرعية لها.