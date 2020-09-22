الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة حوثية في صرواح بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين طائرة مسيرة حوثية في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني أسقطت اليوم طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية في سماء صرواح غربي محافظة مأرب.

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية لاستهداف المدنيين في محافظة مأرب عند عجزها عن تحقيق أي تقدم على الأرض في جبهات القتال.

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