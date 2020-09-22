شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الاعلان المضحك المبكي: حمار ضائع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب المصور والاعلامي المعروف نايف السيد، وهو من سكان خور مكسر بالعاصمة عدن، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك منشور رصده انباء عدن يعلن فيه عن وجود حمار ضائع في المدينة.

المنشور وجد سرعة في التجاوب من زميله لبيب شهاب الاعلامي البارز في قناة عدن الذي اكد وجود الحمار التائه في المكان منذ ايام.

الاعلان ربما يراه البعض مضحك ،لكنه يدعوا للبكاء على وضع مدينة أصبحت مسرحا للحمير الضائعة.