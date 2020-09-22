شكرا لبحثكم عن خبر ”الحكومة اليمنية” تحقق إختراق كبير بصنعاء وعدة محافظات واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر رسمية، اليوم الاثنين، عن نجاح الحكومة اليمنية المعترف بها، في تحقيق إختراق كبير بالعاصمة صنعاء وعدة محافظات واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن ذلك الاختراق تمثل في قيام الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة النازحين والذين بدورهم يتفوقون على زملائهم الذين أثروا البقاء والوقوف بصفوف المليشيا الحوثية.

ودعت المصادر الحكومة إلى إعطاء الأولوية لملف الرواتب المنقطعة لموظفي الدولة بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، منذ أكثر من خمس سنوات، و سرعة صرفها، للتخفيف من معاناة آلاف الأسر.

وأشارت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من امتعاض الموظفين النازحين من عمولات التحويل التي يقتطعها بنك الكريمي، إلا أنهم بنظر زملائهم الأوفر حظا، والذين بدورهم تركوا العمل بمؤسساتهم في ظل استمرار وتواجد المليشيا الحوثية، التي لا تصرف رواتب الا لاتباعها، تاركة بشكل متعمد موظفي الدولة وأسرهم لقمة سائغة للفقر والجوع والأمراض.

ويعاني حوالي مليون موظف حكومي بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، من إنقطاع مرتباتهم منذ أكثر من خمس سنوات، إثر قيام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بنقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016.