شكرا لمتابعة خبر عن بالأسم الصورة : الحوثيون يعترفون بمصرع قيادي عسكري بارز في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت جماعة الحوثي ، الاثنين، بمصرع أحد قياداتها العسكرية البارزة، دون أن يشيروا فيها إلى مكان وزمان مصرعه.

وذكرت مصادر إعلامية حوثية، أن القيادي الميداني الرئد عبدالسلام محمد العياني المكنى أبو طه، قتل في معركة النفس الطويل، دون تفاصيل.

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وكان القيادي الحوثي أبو طه العياني، قد قاد الحملة العسكرية التابعة لجماعة الحوثي، والتي شنت الحرب الأخيرة على قبيلة الزوب بمديرية القريشية في قيفة بمحافظة البيضاء.