شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة انطلاقها من عدن.. سبأفون تقدم هدية مجانية لجميع مشتركيها في الأراضي المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدمت شركة سبأفون للهاتف النقال هدية مجانية لجميع مشتركيها في المحافظات المحررة من سيطرة الميليشيا الحوثية.

وقالت الشركة في بيانها الصادر اليوم الاثنين "تقديرا لمشتركيها الأعزاء يسر شركة سبأفون تقديم باقة إتصال مجانية داخل الشبكة لكافة أرقام سبأفون بالمناطق المحررة ولمدة 15 يوما إعتبارا من يوم إنطلاق الشبكة"

وقد أعلنت الشركة اليوم تدشين خدماتها الأمنة للإتصالات بالهاتف النقال في المناطق المحررة عبر شبكة إتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات الإنقلابية الحوثية في صنعاء.

وأضافت سبأفون بانها سوف تسهل إنطلاقتها بالخدمات الأساسية مع إستمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الإتصالات لإستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس.

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