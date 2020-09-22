شكرا لبحثكم عن خبر أولى الخطوات لسحب بساط الاتصالات من تحت المليشيا.. شركة سبأفون تقرر نقل مقرها إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أحد المسؤولين في إدارة شركة سبأ فون للهاتف النقال عن نقل مقر الشركة إلى عدن وقال إن الخدمة انقطعت عن مأرب وبعض المناطق نتيجة نقل سيرفرات الشركة إلى عدن وأن الخدمة ستعود قريبا.

وكانت مأرب شهدت اليوم انقطاع خدمات شبكة سبأ فون للهاتف النقال.

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وقد صرح مشتركون في الخدمة إنها لا تعمل في محافظة مارب وبعض من مناطق محافظات شبوة وحضرموت، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

وشن نشطاء حملة انتقادات ضد وزير الاتصالات متهمين إياه بالتواطؤ مع الحوثيين وعدم سحب شبكة الاتصالات من تحت سيطرة الجماعة.

وتتعرض شركة سبأ فون للهاتف النقال وشركات الاتصالات الأخرى لعملية ابتزاز من قبل الحوثيين وصولاً إلى السطو على الشركة ومصادرتها بالكامل من قبل مليشيا الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من مناطق شمال وغرب ووسط اليمن.