شكرا لبحثكم عن خبر بداية الانكسار.. أوامر حوثية بعودة 30% من عناصرهم من مأرب بعد الخسائر البشرية الفادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية أوامر عاجلة بعودة 30% من عناصرها من أطراف محافظة مأرب بالتزامن مع خسائرهم البشرية والتي تعرضت لها المليشيا .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين للمشهد اليمني اليوم الإثنين أن الحوثيين أصدروا توجيهات عاجلة بعودة 30% من عناصرها من أطراف محافظة مأرب بالتزامن مع خسائرهم البشرية والتي تعرضت لها المليشيا في محافظة مارب .

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وأضافت المصادر أن الحوثيين برروا أوامر العودة نظرا لكثر عدد المقاتلين في الصفوف الأمامية لكن الدافع الرئيسي للأوامر هو تزايد الخسائر البشرية في صفوف المليشيا الحوثية .

وأكدت المصادر أن غالبية الأسماء التي تم اختيارها للعودة من أبناء محافظة صعدة والسلاليين والقيادات الكبيرة في صفوف المليشيا بالإضافة إلى عناصر حوثية فقدت أحد اخوانها في وقت سابق او أقاربها من الدرجة الأولى في صفوف المليشيا .

وكشفت مصادر إعلامية عن إنتشار ‏‎جثث العديد من الحوثيين في مارب والتي باتت تغطي شعاب وجبال مراد بأكثر من 90 جثة بينها جثث من قيفة والبيضاء والتي يعتقد قيام المليشيا بتصفيتها بالإضافة إلى شراسة المواجهات وصمود أبطال الجيش اليمني ورجال القبائل المسنود بمقاتلات التحالف العربي .