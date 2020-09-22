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شكرا لبحثكم عن خبر بينما يتضور الشعب جوعا.. مسؤولي الحكومة الشرعية يقتسمون الكعك ويحتفلون في الرياض ”صورة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من كبار مسؤولي الدولة في الحكومة الشرعية يحتفلون في الرياض بالعيد الوطني ال 58 لانطلاق شرارة الثورة اليمنية على النظام الملكي والذي يصادف في ال26 من سبتمبر.
وتظهر الصور عدد من المسؤولين بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني وهم يقتسمون كعكة رسم عليها العلم الجمهوري ويتبادلون الابتسامات في وقت هو الأصعب يمر به بلادنا.
وسخر المتابعون من الاحتفال الذي يعكس عدم الشعور بالمسؤولية تجاه شعب يتضور جوعا وبلدا ممزقا تشتعل فيه الحرب من أقصاه إلى أقصاه وهجوم حوثي شرس على آخر معاقل الجمهورية التي يحتفلون بها.
واحتفل المسؤولون بالعيد الوطني في ليلة ذكرى نكبة الحوثيين وانقلابهم على الدولة واجتياحهم للعاصمة صنعاء.
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