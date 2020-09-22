شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن فتح منفذ الوديعة أمام اليمنيين المغادرين إلى السعودية بشرط والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر إعلامية ومحلية اليوم الاثنين إنه تم إفتتاح منفذ الوديعة للمغاردين إلى المملكة العربية السعودية .

ووفقا للمصادر فقد تم فتح منفذ الوديعة للمغادرين للسعودية ومن ضمن الشروط فحص كورونا PCR.

ولم يصدر اي تأكيد او اعلان رسمي من الجهات اليمنية او السعودية عن اعادة فتح منفذ الوديعة .

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واعتمدت الجهات المختصة عدد من المختبرات لإجراء الفحص فيها ليكون مقبولا في المنفذ.

واعتمدت وزارة الصحة في رسالتها للسفير اليمني أربعة مختبرات في عدن وسيؤون وهي مختبرات الصحة العامة في عدن وسيؤون ومختبرات العولقي وآي لاب في عدن.