- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن فتح منفذ الوديعة أمام اليمنيين المغادرين إلى السعودية بشرط والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر إعلامية ومحلية اليوم الاثنين إنه تم إفتتاح منفذ الوديعة للمغاردين إلى المملكة العربية السعودية .
ووفقا للمصادر فقد تم فتح منفذ الوديعة للمغادرين للسعودية ومن ضمن الشروط فحص كورونا PCR.
ولم يصدر اي تأكيد او اعلان رسمي من الجهات اليمنية او السعودية عن اعادة فتح منفذ الوديعة .
واعتمدت الجهات المختصة عدد من المختبرات لإجراء الفحص فيها ليكون مقبولا في المنفذ.
واعتمدت وزارة الصحة في رسالتها للسفير اليمني أربعة مختبرات في عدن وسيؤون وهي مختبرات الصحة العامة في عدن وسيؤون ومختبرات العولقي وآي لاب في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن فتح منفذ الوديعة أمام اليمنيين المغادرين إلى السعودية بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.