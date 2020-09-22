شكرا لبحثكم عن خبر في يوم السلام العالمي.. بالفيديو المبعوث الأممي غريفيث يوجه رسالة هامه لليمنيين في كل مكان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاطب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث مناصري السلام في كل مكان ، من خلال مقطع فيديو نشر عبر قنوات الأمم المتحدة في وسائل التواصل الإجتماعي. وحيا غريفيث الناشطين اليمنيين في المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشبابية على شجاعتهم وإصرارهم، وطالبهم بالإستمرار في مناصرة مستقبل بلادهم للوصول لمواطنة متساوية وحكم القانون وحاكم خاضع للمساءلة ومستقبل من السلام المستدام. Advertisements ووجه غريفيث رسالة إلى الأطراف اليمنية السياسية المتنازعة، يدعوهم للتفكير لإيجاد الشجاعة اللازمة لإتخاذ الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه. ودعا للعمل بشكل جماعي وعاجل لإنهاء النزاع بشكل كامل ليعيش الجميع معاً من أجل السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في يوم السلام العالمي.. بالفيديو المبعوث الأممي غريفيث يوجه رسالة هامه لليمنيين في كل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.