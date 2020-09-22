التحالف يوجّه ضربة موجعة للحوثيين.. ومقتل واحد من أهم قياداته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يوجه ضربة موجعة للحوثيين.. ومقتل واحد من أهم قياداته

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365

وجهت قوات التحالف العربي ضربة موجعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، ولقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم بضربة جوية استهدف اجتماع لهم في جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وذكرت مصادر عسكرية وإعلامية، الأحد، أن أكثر من 100 عنصر من منتسبي ما يسمى الأمن المركزي التابع لمليشيات الحوثي قتلوا وأصيب آخرون بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهات جنوب محافظة مأرب.

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وأضافت المصادر، أن من بين القتلى قيادات عقائدية، أبرزهم، على سالم المطيعي الذي ينتحل رتبة عقيد ويشغل منصب مدير شؤون الضباط في جهاز الأمن المركزي.

ويعد المطيعي المكنى بـ"أبو حسين" من أهم القيادات العقائدية في مليشيات الحوثي، حيث نعاه العديد من الناشطين الحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين مقتله خسارة للجماعة.

وتخوض قوات الجيش الوطني وقبائل مراد منذ نحو شهرين، معارك ضارية في جبهات ماهلية ورحبة تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر بشرية كبيرة عوضا عن الخسائر في المعدات القتالية.