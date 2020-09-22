شكرا لمتابعة خبر عن الطبيب اليمني مروان الغفوريي .. ينفذ انقلاب من ألمانيا وبيان عاجل يدعو للتدخل واحتواء الانقلاب نص البيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ الطبيب والكاتب الروائي اليمني، مروان الغفوري، المقيم في ألمانيا، انقلاب على أعضاء وفريق التأسيس لتطبيق طبيبي المجاني.

وفي 2018, أطلق مجموعة من الأطباء اليمنيين والمتطوعين في الداخل والخارج، تطبيق طبيبي، وهو الأول من نوعه على مستوى اليمن، لتقديم خدمات استشارية مجانية للمرضى الذين ضاعفت الحرب من مأساتهم، وجعلت الحصول على الاستشارة الطبية المناسبة بالنسبة لهم، مسألة بالغة الصعوبة.

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وقال المهندس محمد النعيمي، وهو أحد المؤسسين لمشروع طبيبي المجاني، إن الدكتور مروان الغفوري ينفذ انقلابا على اعضاء وفريق التأسيس في طبيبي.

وأضاف النعيمي وهو المبرمج الذي عمل على تصميم التطبيق وإطلاقه مع فريق من المهندسين المتطوعين، في بيان له، أن الغفوري يمارس الانقلاب عبر ما يسمى بالمجلس الطبي الذي شكله الغفوري مؤخرا. وأكد المهندس محمد النعيمي، أنه سيحتفظ بحقه القانوني والاخلاقي لإفشال الانقلاب، واللجوء إلى القضاء الالماني واليمني.

ودعا كل المتخصيين من القانونيين مساعدته سواء في المانيا او اليمن، مؤكدا بأنه سيقبل بأي لجنة طبية تقنية هدفها احتواء هذا الانقلاب. نص البيان

بيان بخصوص مشروع طبيبي بشأن الانقلاب الذي يقوده د. مروان الغفوري في طبيبي.

في نهاية اكتوبر ٢٠١٨ نشر الدكتور مروان الغفوري منشورا على فيسبوك يحمل في مضمونه عيادة اليكترونية من خلالها سيتمكن الناس من الوصول الى الاطباء لاستشارتهم وطرح مشاكلهم الطبية.

تفاعلت مع الفكرة كما افعل دوما مع الافكار التي يطلقها الدكتور مروان ، في اليوم التالي تمت اضافتي الى مجموعة واتساب كان قد سبقني اليها ٦ من الزملاء ، بدأنا في النقاش والعصف الذهني ، طلبت من مروان اضافة زميل لي (محمد سنان) ، تمت اضافته وخلال النقاش اقرينا بالاجماع المنهجية والتقنيات والادوات واجرينا اول اجتماع على زوم من خلاله تم توزيع المهام وتزمينها.

خلال تلك الفترة لم يلتزم اي من الزملاء بمهامه مما دفعني انا و زميلي محمد سنان الى المبادرة بعلم الجميع بالبدء عمليا في التصميم والتطوير والتنفيذ ، انجزنا تحليل البيانات والعمليات وبدأ محمد سنان في تطوير تطبيقي الاندرويد (نسخة الاطباء ونسخة المستخدمين) ،