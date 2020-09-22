شكرا لمتابعة خبر عن الارصاد يوجه تحذير هام وعاجل للمواطنين ومرضى الصدر “الربو” من موجة غبار واسعة في خمس محافظات يمنية خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، مساء امس الاثنين، تحذير عاجل لمواطني خمس محافظات من موجة غبار متوقعة خلال ال24 الساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية التي أطلع عليها المشهد اليمني ، بتأثر مناطق واسعة بكتلة غبار مصدرها شمال شرق شبه الجزيرة العربية، ستشمل أجزاء من المناطق الصحراوية في( حضرموت والجوف وصعده وشبوه ومارب) ولا يستبعد امتدادها إلى المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية.

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وأشار إلى تاثر اجزاء من السواحل الجنوبية في وقت لاحق، كما يرافق تلك الكتلة انخفاض في مدى الرؤية الافقية ودرجات الحرارة وكذلك الجفاف.

وحذر المركز كافة المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية خاصة، مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار لما لها من أضرار على الصحة العامة.

ونصح المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة حماية أجهزتهم من آثار الغبار، كما نبه سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية.