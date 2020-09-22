شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تقطع شبكات الهاتف النقال ” سبأفون وMTN” عن محافظة مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب عن انقطاع كلي لخدمات الهاتف النقال "شبكتي سبأفون و MTN في المحافظة من قبل ميليشيا الحوثي التي تسيطر عليها.

وقال مراسل الـ"المشهد اليمني" ان المواطنين تفاجؤوا صباح اليوم بتوقف الخدمات عن الشبكتين في مختلف المديريات.

وتأتي هذه الخطوة الحوثية بعد أسبوع من تهديد الميليشيا بإيقاف خدمة الاتصالات والإنترنت عن جميع المحافظات بحجة نفاذ المشتقات النفطية.

وقال مصدر في أحد مراكز خدمة شركة سبأفون في محافظة مأرب، إن انقطاع الخدمة ناتج عن نقل سيرفرات ومقر الشركة إلى عدن.

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ويتزامن إيقاف الحوثي للاتصالات اليوم مع الذكرى السادسة للنكبة والانقلاب في ال 21 من سبتمبر عام 2014 حين اجتاحت الميليشيا العاصمة صنعاء وأسقطت المؤسسات الحكومية لتنطلق بعدها في إسقاط المحافظات وإشعال الحروب في كل مكان.

وكان قد شن نشطاء حملة انتقادات ضد وزير الاتصالات متهمين إياه بالتواطؤ مع الحوثيين وعدم سحب شبكة الاتصالات من تحت سيطرة الجماعة.

وطالب ناشطون وسياسيون منذ بداية الحرب بتحرير الاتصالات من سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء ونقل التحكم إلى عدن نظرا للدخل الكبير الذي تدره الاتصالات على الميليشيا ولاستخدام الميليشيا هذه الخدمة لمصلحة حروبها بحجب مئات المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية المناوئة لها ومراقبة تحركات وتواصل خصومها.

وتعتمد الميليشيا الحوثية في إسقاط المحافظات على قطع وسائل التواصل عنها أولا من شبكات اتصال وإنترنت وغيرها ليسهل عليها محاصرتها ، وتحاول بهذا التصرف اليوم في مأرب تكرار سيناريو الجوف ومن سبقها بعد انكسارها المتواصل وفشل زحوفاتها اليومية.