شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى الانقلاب.. توكل كرمان توجه رسالة لميليشيا الحوثي وترد على مبادرتهم للمصالحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ردت بشكل ساخر الناشطة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان على دعوة مليشيا الحوثي للمصالحة الوطنية التي أطلقها القيادي في المليشيا مهدي المشاط في الذكرى السادسة للانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية.

ووجهت كرمان رسالة للمليشيا الحوثية قائلة أنتم جماعة فاشية تدعون اليمنيين للاستسلام لسلطتكم القاهرة وقوتكم الباطشة، لا السلام ولا المصالحة.

وأضافت في منشور بصفحتها في الفيس بوك: أي مصالحة هذه وأنتم توغلون في احتلالكم واجتياحكم الداخلي في حين تمدون أيديكم وتديرون ظهوركم للمحتل الخارجي، ترجون المصالحة وعقد الصفقات معه لاقتسام الوطن.

وكانت مليشيا الحوثي دعت التحالف العربي إلى رفع الحصار والانخراط الجاد في مفاوضات إنهاء الحرب.

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جاء ذلك في كلمة لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيا مهدي المشاط، بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لاجتياحهم العاصمة صنعاء.

ودعا المشاط التحالف العربي ، إلى الإفراج الفوري عن سفن النفط والغاز، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة.

كما طالب بـاستيعاب ما وصفها بمبادرة مأرب التي عرضها على المبعوث الأممي مارتن غريفيث، دون ذكر تفاصيل المبادرة.

وتشهد اليمن الذكرى السادسة من انقلاب الحوثي على الدولة واجتياحه للمحافظات وإشعال الحروب فيها ، وتأتي الدعوة الوهمية للمصالحة للتغطية على جرائم الميليشيا بحق اليمنيين ولإظهار صورة مغايرة عن الواقع.