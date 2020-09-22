شكرا لبحثكم عن خبر رهان الإحتفال بمأرب تحول إلى قاعة عزاء في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سعت ميليشيا الحوثي لتتويج يوم إنقلابها باجتياح مأرب باعتبارها أساس معقل الجمهورية الذي لا تزال تدافع عن اليمن الجمهوري ضد كهنوت الإمامة المتجسد في ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وشهدت جميع الجبهات المحاددة لمحافظة مأرب الجمهورية، إحتدام في المعارك في محاولة بائسه للحوثيين للسيطرة على المحافظة.

لكن كل هذه المحاولت تحولت لمقابر جماعية لمئات الشباب الذين لقوا مصرعهم على أسوار مأرب بعد أن دفعت بهم الميليشيا للقتال من أجل إحتفال وهمي وانتصار خيالي تضيفه لإحتفالاتها بإنقلابها في 21 من سبتمبر.

ويذكر أن الميليشيا تحتفل اليوم الإثنين بالذكرى السادسة لنكبة "21سبتمبر 2014م"، التي دمرت اليمن أرضا وإنسانا، وقتلت أكثر من مائة ألف شخص، وشردت ما يزيد عن 8 مليون نازح، وجعلت حوالي 18 مليون تحت خط الفقر بحاجة إلى مساعدة، النكبة التي حرمت الموظفين من مرتباتهم وصارت الخدمات الأساسية حلم يراود اليمنيين.