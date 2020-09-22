شكرا لمتابعة خبر عن حكومة الشرعية : توجه دعوة هامة إلى المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الحكومة اليمنية الشرعية, دعوة هامة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى احترام التزاماته، تجاه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ونظيره الكويتي أحمد الصباح، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

واقعة غريبة : سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين في المملكة مما شاهدوه! (شاهد)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

Advertisements

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقال الحضرمي، إن الحكومة حريصة على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، الموقع مع المجلس الانتقالي، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف أن الحكومة اليمنية التزمت بما عليها، وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، عبر تعيين الرئيس (عبد ربه منصور هادي) محافظا ومديرا لشرطة العاصمة المؤقتة عدن.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين).

وأكد الحضرمي، على ضرورة احترام المجلس الانتقالي لالتزاماته، وإخراج القوات والوحدات العسكرية التابعة له من عدن، وفقا لآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.