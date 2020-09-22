شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تحذر من استمرار إغلاق مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن استمرار إغلاق ميليشيا الحوثي لمطار صنعاء الدولي يعيق وصول المساعدات الدوائية والعاملين في مجال الإغاثة باليمن.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة "OCHA" في بيان مقتضب على تويتر، إن "الوكالات الإنسانية ترفع من مستوى الاستجابة، ومع ذلك، فإن تعليق عمل مطار صنعاء أضاف تحديا إضافيا أمام الوصول الإنساني".

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وأشار إلى أنه منذ 9 سبتمبر الجاري، تم تأجيل وصول 207 طن من مواد الاستجابة لـ كوفيد١٩ وعددا من العاملين في مجال الإغاثة.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحوثيون إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية الأممية، بحجة نفاد الوقود.

ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.