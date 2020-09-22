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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. ما فعله علي عبدالله صالح ليلة سقوط صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في الذكرى السادسة لانقلاب مليشيات الحوثي على الدولة اليمنية واجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، تباينت ردود أفعال اليمنيين الغاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي، محملين علي عبدالله صالح مسؤولية سقوط العاصمة بيد المليشيات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرئيس "صالح" ليلة سقوط صنعاء، والتي قام من خلالها بتغيير صورته الشخصية وهو مبتسما ضاحكا، ليعبرعن سعادته بدخول الحوثيين صنعاء.
وكتب الصحفي اليمني يوسف عجلان على صفحته بتويتر: "الملعون إلى قبره.. قام ليلة سقوط صنعاء بتغيير صورته الشخصية احتفالا بدخول الحوثيين".
وأضاف، 3 سنوات وقرحوا راسه- أي مقتل صالح على أيدي مليشيا الحوثي- مضيفا: "حليفان شاركا في محاولة طمس ثورة ٢٦ سبتمبر.. غدر أحدهما بالآخر".
ويعتبر الكثير من اليمنيين، أن ما انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، تم بتخطيط وإشراف مباشر من قبل الرئيس علي عبدالله صالح، وكان يستخدم المليشيات الحوثي للانتقام من خصومه الذين أسقطوه من كرسي الرئاسة في 2011.
وفي الرابع من ديسمبر للعام 2017، قتل الرئيس صالح في منزله بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من المواجحات مع مليشيا الحوثي الإنقلابية، بعد أن دعا صالح للانتفاضة ودحر المليشيات .
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