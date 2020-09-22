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قصف حوثي على تعز يودي بحياة امرأة وإصابة 10 بينهم أطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف حوثي على تعز يودي بحياة امرأة وإصابة 10 بينهم أطفال

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

قصف حوثي على تعز يودي بحياة امرأة وإصابة 10 بينهم أطفال

الخليج 365

قتلت امرأة وأصيب آخرون بينهم أطفال، مساء الاثنين، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحياء سكنية شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

 

وأكد سكان محليون ومصادر طبية، مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين بينهم 4 أطفال في قصف للحوثيين من تبة سوفتيل على الأحياء الشرقية لمدينة تعز، مشيرين إلى أن هذه الإحصائية أولية في ظل استمرار القصف الحوثي على الأحياء السكنية.

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وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية المتمركزة في تبة “سوفتيل” قصفت بقذائف الدبابات، أحياء “مشروع المياه”، و”العرضي” و”حوض الأشراف”، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال، في حصيلة أولية.

 

وأشارت إلى أن إصابات عدد من الجرحى، بينهم أربعة أطفال، خطيرة.

 

وتقصف ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية في مدينة تعز، بشكل مستمر، مخلفة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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