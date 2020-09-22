شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : تجدد المواجهات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات الشرعية والانتقالي في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد متحدث القوات الجنوبية في محافظة أبين محمد النقيب تجدد المواجهات والقصف المتبادل بين القوات الحكومية الخاضعة لسيطرة حزب #الإصلاح والقوات التابعة للمجلس #الانتقالي في هذه الاثناء.

وقال النقيب في تغريدة على صفحته تويتر: تشهد جبهة ابين في هذه الاثناء اشتباكات نشبت عقب استئناف المليشيات الاخوانية الارهابية خروقاتها بقصف مكثف استخدمت فيه مدافع الهاون وقذائف الدبابات ونيران المدفعية الخفيفة والرشاشة وهو ما دفع قواتنا الى الرد بالمثل وتوجيه ضربات موجعة بتلك المليشيات الإرهابية”.

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وكان النقيب قال في تغريدة سابقة امس الاثنين أن القوات الجنوبية رصدت اليوم تحليق طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الاخوانية الإرهابية تزامنا مع قصف بقذائف الهاون نفذته ذات المليشيات الارهابية ونشوب اشتباكات بالسلاح المتوسط في القطاع الأيمن”.