شكرا لمتابعة خبر عن مصرع اكثر من 20 قيادي حوثي خلال يوم واحد بمحافظتي الجوف ومأرب (قائمة بالاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عشرات الحوثيين مصرعهم واصابة اخرين بنيران الجيش الوطني خلال يوم واحد بينهم 24 قياديا في المعارك الدائرة بمحافظتي الجوف و مأرب.

وحسب المصادر ان مليشيات الحوثيين تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك التى تمكن من خلالها الجيش في استعادة السيطرة على مواقع جديدة في محافظتي مأرب الجوف خلال الساعات الماضية.

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صرعى جماعة الحوثي 20 قياديا ميدانيا، جميعهم قتلوا في جبهات مأرب والجوف وهم كالتالي.

أحمد يحيى صبر (صعدة)

محمد حسين الصيلمي (صعدة)

عبدالله علي حفظ الله علي مثنى (ذمار)

أحمد إبراهيم علي الموشكي (ذمار)

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خليل صالح علي جلاله (عمران)،

صادق مجاهد دايل (صعدة)

ماجد مجاهد دايل (صعدة)

محمد الصادقي (صعدة)

يونس عامر (صعدة).

هيثم الشرفي(ذمار).

علي محمد الجزيمي (ذمار).

يوسف محمد علي القاسمي (ذمار).

عبدالسلام يحيى يحيى حسين الغيلي (حجة).

حميد عبدالله محمد حاتم (صنعاء).

عدنان صالح عبدالله الشهاري (صنعاء)

زيد علي حسين العاصبة (حجة)

موسى أحمد عبدالله المسعودي (صنعاء)

ياسر ناصر عبد المغني (صنعاء).

محمد صادق جعوان (حجة).

محمد علي العمري (حجة).

حافظ حمود جحيز (حجة).

ومحمد منصور مهيس (حجة).

محمد حسن عبدالله اليساني –

محسن محمد أحمد السلامي (صنعاء).