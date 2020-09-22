شكرا لمتابعة خبر عن مصادر اقتصادية : تكشف حقيقة إلغاء الطبعة القديمة للعملة اليمنية وإعتماد الطبعة الجديدة (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اقتصادية عن حقيقة الأنباء المتداولة عن إلغاء الحكومة الشرعية للطبعة القديمة من العملة اليمنية، واعتماد الطبعة الجديدة.

وأكدت المصادر، أن الحديث عن إلغاء الأوراق النقدية الجديدة أو القديمة أمر غير صحيحة، فكل الأوراق النقدية- الجديدة والقديمة- هي مرخصة وتعتبر العملة الرسمية لليمن بشكل عام.

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وأوضحت أن أزمة ازدواجية التعامل بالأوراق النقدية بين مناطق الشرعية والحوثيين، تعد جزء من الحرب الدائرة بين الطرفين، ولا توجد علاقة للأوراق النقدية الحديثة او القديمة بهذه الأزمة، مؤكدة أنه إذا حققت مشاورات جنيف الحالية أي تفاهمات بين الشرعية والحوثيين في الجانب الاقتصادي، ستنتهي معها أزمة التعامل بالأوراق النقدية في اليمن بشكل عام.

وخلق الصراع الدائر حاليا حول تداول الأوراق النقدية أضرارا جسيمة على كل المستويات، حيث يعتبر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء قرار منعه التداول بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة خطوة مهمة للحفاظ على قيمة الريال اليمني، في حين يرجع البنك المركزي بعدن أسباب طباعة أوراق النقد الجديدة إلى محاولته إنهاء مشكلة تفاقم الأزمة النقدية في البلاد ودفع المرتبات.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه البنك المركزي اليمني فرع مأرب وتعز بإغلاق جميع محلات الصرافة حتى إشعار آخر.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي فرع مأرب وأخرى عن فرع تعز تعميما لجميع شركات الصرافة بالإغلاق حتى إشعار أخر.

ويأتي هذا التوجيه بسبب ارتفاع العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية وارتفاع اسعار الحوالات من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق الخاضعة لجماعة الحوثي.

ويجدر الإشارة إلى أن رسوم تحويل مبلغ مائة ألف ريال اليوم الى مناطق سيطرة الحوثي يصل إلى 35 الف ريال. ويرى مراقبون أن قرار إغلاق محلات الصرافة قرار جيد لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.