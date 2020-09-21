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عاجل .. محاولة اغتيال قائد عسكري كبير في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - حضرموت

 

انباء عن محاولة اغتيال فاشلة من قبل مجهولين استهدفت قائد عسكري بالمكلا

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وقالت مصادر ان جمال بن عون تعرض لاطلاق نار من مسلح على متن دراجة نارية في منطقة مبيخه ليلوذ المسلح بعدها بالفرار.

 

المصادر ذاتها اكدت ان بن عون حالته مستقرة وهو يرقد في مستشفى البرج بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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