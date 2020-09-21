شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. محاولة اغتيال قائد عسكري كبير في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - حضرموت

انباء عن محاولة اغتيال فاشلة من قبل مجهولين استهدفت قائد عسكري بالمكلا

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وقالت مصادر ان جمال بن عون تعرض لاطلاق نار من مسلح على متن دراجة نارية في منطقة مبيخه ليلوذ المسلح بعدها بالفرار.

المصادر ذاتها اكدت ان بن عون حالته مستقرة وهو يرقد في مستشفى البرج بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت