- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلقة نقاشية بتعز تناقش برامج الامم المتحدة للتنميط الحضري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، على أهمية الاستفادة من برامج الامم المتحدة في مجال التنمية ، والتركيز على الاولويات التي تحتاجها المديريات المستهدفة في عدد من المجالات الخدمية والانسانية.
جاء ذلك خلال حضوره حلقة نقاشية نظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة حول ملف التنميط الحضري لمدينة تعز الصادر عن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشريةUN HABITAT .
وشدد وكيل المحافظة ،على متابعة المشاريع التنموية في المحافظة، من خلال التنسيق مع المانحين والشركاء الدوليين في دعم الاحتياجات التنموية في المحافظة خصوصا في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا على اهمية تعاون وتظافر جهود الجميع لما فية خدمة المحافظة وابنائها .
من جانبه استعرض مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ، اهداف الحلقة النقاشية لملف التنميط الحضري، الصادر عن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية واهمية نقاشها مع مدراء عموم مديريات المدينة المستهدفة، والقطاعات ذات العلاقة لرسم صورة للشركاء، من خلال تزويدهم بنطاق اوسع من المعلومات من اجل دعم خطط اعادة التأهيل والاعمار المستقبلية وتحديد الاولويات الاستثمارية وتطوير السياسيات الاستراتيجية .
كانت هذه تفاصيل خبر حلقة نقاشية بتعز تناقش برامج الامم المتحدة للتنميط الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.